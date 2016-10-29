Harabeye dönen Başika'da IŞİD'den geriye tüneller kaldı
29 Ekim 2016 00:22
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Musul'un Başika ilçesine bağlı olan ve peşmerge güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde kurtarılan köyler görüntülendi.
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IŞİD'in çekildiği köyler tamamen harabeye dönerken yol üzerlerinde yüzlerce patlayıcı madde bulundu.
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Başika operasyonunda kurtarılan Tezharap Köyü'nde terör örgütüne ait uzun tüneller bulundu.
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmerge kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Başika operasyonu kapsamında IŞİD terör örgütünden kurtarılan Tezharap Köyü'nde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları devam ediyor.