Hangi ülkede konut fiyatları ne kadar arttı?

Knight Frank tarafından yapılan araştırmaya göre 2021'in son çeyreğinde konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 ülke açıklandı. Buna göre Türkiye listede enflasyondan arındırılmış reel fiyat gelişimi bakımından yüzde 17,3 artışla ilk sırada yer alırken, son sırada ise yüzde 10'la Estonya yer aldı.
22 Nisan 2022 11:52
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Araştırma sonuçlarına göre konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 ülke şöyle:
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1. Türkiye Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 59,6 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,3
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2. Yeni Zelanda Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,6 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,7
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3. Çekya Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 16,4
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4. Slovakya Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,4
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5. Avustralya Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 21,8 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,5
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6. Hollanda Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 20,3 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 13,8
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7. ABD Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,8 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 11
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8. Güney Kore Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,2
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9. Jersey Adası Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,1
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10. Estonya Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 17,3 Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 10