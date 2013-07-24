Hangi sporcu, hangi saati kullanıyor?

Saat firmaları tüketicilerin isteklerini karşılamaya çalışırken, saat endüstrisi içerisinde de ön planda kalmaya özen gösteriyorlar. Bunun için öncelikli olarak sponsorluk anlaşmalarına yer verilirken, milyarlarca insanın ilgilendiği spor dünyasına da ayrı bir önem veriyorlar. Tüketim, spor ve heyecan arasında bağlantı kurmak için farklı farklı tasarımlara imza atan firmalar, bu bağlantıyı marka ve sporcular arasındaki ortaklığı artırarak sağlıyor. Biz de işte sizler için 5 markanın dünyanın önde gelen 5 sporcusu için özel ürettiği saatleri derledik. T24 Editörü Ahmet Küçük'ün hazırladığı bu listede David Beckham, Felipe Massa, Kobe Bryant, Maria Sharapova, Andre Agassi, Michael Phelps ve Felix Baumgartner yer alıyor.
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İngiliz futbolu deyince akıllara gelecek birkaç isimden biridir David Beckham. Sadece yeşil sahaya yansıyan performansıyla değil, saha dışında ve özellikle Victoria Beckham’la adım attığı moda dünyasının da ikon isimlerinden biri. Giydiği her şeyden saç tıraşına, dövmelerinden saatlerine kadar her yaptığıyla olay olan David Beckham için Jacob-CO firması, bir saatini onunla özleştirdi. Özellikle sık sık uluslararası seyahate çıkanlar için ideal bir saat olan GR1-12, 5 farklı saat dilimini görme fırsatını sunuyor. İster New York, ister Paris, ister Londra; Beckham gibi biriyseniz sizin için zaman karışıklığı diye bir şey kalmıyor. 50 metreye kadar dalış imkânı da sağlayan saatin fiyatı 11 bin dolardan başlıyor.
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Ünlü saat tasarımcısı Richard Miller, 2009 yılında Macaristan Grand Prix’nde 260 kilometre hızla geçirdiği trafik kazasının ardından Ferrari’nin yetenekli sürücüsü Felipe Massa için Flyback Chronograph isimli, RM 005 kodlu bir saat tasarladı. Formula 1 araçlarının hızının yanı sıra en önemli özelliği olan “hafif” olmalarından ilham alan Miller titanyum, alüminyum gibi benzer materyalleri kullanarak son derece hafif bir saat ortaya çıkardı. Ağırlığı 20 gramı bile geçmeyen ultra-hafif bu saatin en önemli bir başka özelliği ise altın ve çeşitli mücevherleri de barındırması.
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Hublot’un en önemli özelliği spora ve sporculara verdiği destek. Sporun içinde en çok yer alan markalardan biri olan Hublot şimdi de NBA’in sponsoru olduğu Los Angles Lakers takımının 35’lik delikanlısı Kobe Bryant için “King Power Black Mamba”yı geliştirdi. Kobe’nin forma numarası “24”ün üzerine tasarlanan Black Mamba, 48 milimetrelik seramik, titanyum üzerine dizayn edilmiş. LA Lakers’ın mor, altın sarısı ve siyah renklerini üzerinde barındıran tasarımda kayış, piton yılanının derisinden elde edilmiş. Ancak King Power Black Mamba’dan 250 adet var. Şanslı olan kapar…
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İsviçreli dünyaca ünlü saat üreticisi Tag-Heuer, kadınlar tenisinin Williams kardeşlerin ardından gelen Maria Sharapova için bir saate imzasını attı. Tag-Heuer’in bu yeni modelinde çelik ve seramik birleştirilerek hem şık, hem güvenilir aynı zamanda hem kadınsı hem de erkeksi özellikler taşıyan bir saat eseri ortaya çıktı. Safir camla kaplı ve 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle öne çıkarken 37 milimetrelik inceliğiyle de dikkat çekiyor. Farklı renk, çeşit ve özellikle üretilen bu Sharapova saatinin fiyatı 2 bin dolardan başlıyor, 6 bin dolara kadar çıkıyor.
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Hayırseverliğiyle tanınan 60 erkek tekler şampiyonluğu, 8 grand slam ve 1 olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk erkek tenis efsanesi Andre Agassi için İsviçreli saat üreticisi Longines özel bir tasarım ortaya çıkardı. Agassi, 2007 yılından bu yana marka elçisi olduğu Longines, sadece grand slam şampiyonluğuyla özdeşleşen sadece 8 adet saat üretti. 18 bin dolardan satılan bu saatten elde edilen gelir Andre Agassi’nin eğitim fonuna burs kaynağı oluşturdu. Gümüş kaplama olan bu özel saatte, Agassi’nin İngiliz olmasına rağmen İran kökenine atıf yapılarak kadranında Arapça 8 rakamına yer verildi.
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2012 Yaz Olimpiyatlarında kazandığı 18 altın ve toplamda 22 madalyayla tarihe geçen Michael Phelp, 2004 yılından bu yana Omega’nın yüzü olmaya devam ediyor. Omega, Phelps için Seamaster Planet Ocean modelini üretti. Omega, Phelps’i seçmesinin yanında, özellikle su sporcuları, dalgıçlar için ürettiği saatlerle de biliniyor. Dünyanın en büyük su sporcuları arasında çok popüler olan Omegaların en büyük dezavantajı bu kadar sık görünür olması. Kişisel zevklere göre birçok çeşit sunan Omega, geniş bir ürün yelpazesine de sahip. Dalgıçların rahatlıkla kullanabilmesi için yüksek su basıncına dayanıklı olarak üretilen Seamaster Planet Oceanlar’ın en büyük özelliği ise karanlık sularda bile kadranlarının görülebilmesi. “Super LumiNova” teknolojisiyle üretilen bu kadranlar sayesinde Omega tercihlerde hep bir adım önde. Omega’nın marka yüzü olarak seçtiği Phelps’in yarışmalar sonrasında koluna dikkat ederseniz, her seferinde başka bir Omega’yla karşılaşabilirsiniz.
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Zenith firması, uzay sınırından dünyaya atlayan paraşütçü, serbest düşüş rekortmeni Felix Baumgartner için özel bir saat üretti. “Sana öğretilen korkuları sevmeyi öğren” sloganıyla yola çıkan Zenith, Baumgartner’ın yaşadığı heyecan, adrenalin, korku, zorluğu Startos’ta biraraya getirdi. Zenith, 39 bin metreden 1,342 kilometre hızla düşen bir saatle rekor kırmayı da başardı. Böylece Zenith ses duvarını aşan ilk saat oldu. Yüksek hıza ve alçak basınca dayanıklı olduğunu gösteren Stratos, bu şartlar için tasarlandı. 45,5 milimetrelik paslanmaz çelik kasa ve şimdiye kadar bilinen dünyanın en sert maddesi olan kristal safir camla sorun yaşatmayan Zenith, Baumgartner’ın rekoruna eşlik etti. T24/Ahmet Küçük