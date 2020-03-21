T24 LogoT24 Logo

İçişleri Bakanlığı'nın '65 yaş' sınırı kapsamına kalan siyasiler

İçişleri Bakanlığı’nın Koranavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinin dışına çıkmasına sınırlama getirmesi, siyasi liderlerin bu uygulama karşısındaki durumunu da gündeme getirdi. Sınırlama ve liderlerin yaşı konusunda sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Anayasa’daki statüleri gereği “milletvekili dokunulmazlığı” bulunan ve bu konumları nedeniyle uygulama kapsamına girmeyebilecekleri yorumuna konu olan liderlerin yaşları şöyle:

21 Mart 2020 19:52

19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - 66 yaşında

29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - 71 yaşında

39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - 72 yaşında

49

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - 79 yaşında

59

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - 69 yaşında

69

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal - 81 yaşında

79

Eski Başbakan Tansu Çiller - 73 yaşında

89

Eski AKP milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu - 65 yaşında

99

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek - 71 yaşında

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan yaşKemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu yaşgenel başkanDevlet BahçeliPervin BuldnaMithat sancar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24