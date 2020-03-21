İçişleri Bakanlığı'nın '65 yaş' sınırı kapsamına kalan siyasiler
İçişleri Bakanlığı’nın Koranavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinin dışına çıkmasına sınırlama getirmesi, siyasi liderlerin bu uygulama karşısındaki durumunu da gündeme getirdi. Sınırlama ve liderlerin yaşı konusunda sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Anayasa’daki statüleri gereği “milletvekili dokunulmazlığı” bulunan ve bu konumları nedeniyle uygulama kapsamına girmeyebilecekleri yorumuna konu olan liderlerin yaşları şöyle:
21 Mart 2020 19:52
19
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - 66 yaşında
29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - 71 yaşında
39
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - 72 yaşında
49
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - 79 yaşında
59
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - 69 yaşında
69
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal - 81 yaşında
79
Eski Başbakan Tansu Çiller - 73 yaşında
89
Eski AKP milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu - 65 yaşında
99
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek - 71 yaşında