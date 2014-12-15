Hangi meslek grubu nasıl bir ilişki arıyor?
15 Aralık 2014 22:26
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Bir akıllı telefon uygulamasıyla gerçekleştirilen ve 33 bin kişinin değerlendirildiği araştırmaya göre, hangi sektörden çalışanların, nasıl ilişkiler aradığı belirlendi. İşte sonuçlar...
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Sadece seks arayanların başında tahmin edilebileceği gibi oyuncular ve sanat dünyasındakiler geliyor.
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Seks arayan bir diğer meslek grubu ise ilginç bir şekilde mühendisler. Mühendislerin çoğu en fazla tek gecelik romantizm beklentisi içinde
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En çok günübirlik ilişki arayanların başında ise medya çalışanları geliyor. Gazeteciler, halkla ilişkiler depatmanı çalışanları, reklamcılar gecelik, kısa süreli ilişkilerden hoşlanıyor.
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Polisler, öğretmenler, bilim insanları ve müzisyenler de kendilerini fazla bağlayacak ilişkilerden hoşlanmıyor.
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Avukatlar ve doktorlar romantik ilişkilerden ziyade arkadaşlığa önem veriyor.
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Uzun süreli ve düzenli bir ilişki isteyenler ise eczacılar, tasarımcılar, psikologlar, yazılımcılar, muhasebeciler ve hemşireler.
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