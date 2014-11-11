Hangi burçlar neden aldatır?

İnsanların aldatma hissi hangi durumda harekete geçer? Bu sorunun bilimsel bir cevabı olmasa da astrologlar bu işe kafa yoruyor. İşte “Hangi burç neden aldatır?” sorusuna cevap arayan bir astrolojik rehber
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Koç burcunda olan kişilerin her istediğini yaparsanız, onu çok fazla sahiplenir ve özgürlüğünü sınırlamaya kalkarsanız sizi aldatır. Koçlar heyecan ararlar. Sürekli ilgi bekleyen, egolarının tatmin edilmesini arzulayan Koçlar kendilerine ilgi gösterilmesiyle hemen başka tarafa kayabilirler. Koç burcunun başkalarıyla flört etme nedeni ise, kendisini olabildiğince çok kişiye kabul ettirip, ispatlayıp kendi özgüvenini arttırmak. Koç burcu çok ateşli bir burç olsa da, çoğunlukla yasak ilişkilerden uzak durmak ister. Fakat eşlerinden vefasızlık görürlerse, onlar da aldatmaya meyledebilir
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Boğa burcu maddi bakımdan size karşı güvensizlik hissederse ve cinsel ihtiyaçları konusunda tatmin edilmez ise aldatmaya yönelebilir. Boğa burcu sadakatiyle bilinir, ancak eşlerinin onları aldattığını öğrenir veya hissederlerse Boğalar da aldatır. Aldatmak yalnızlık hislerini yok eder ve bu sevgi dolu burcun birlikte olduğu kişiyi ihmal etmesine neden olur. Boğa güvenilirdir, sadakat duygusuna darbe indirirseniz ilgisini kaybedersiniz
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İkizler burcu kıskançlığa ve aşırı dırdıra gelemez. Bunları yapmanız onun sizi aldatması için yeterlidir. İkizler için şehvet aldatma sebebi değildir. Cinsel ilişkiden çok entelektüel ve yakın bir konuşma onları yoldan çıkarır. Bu konuşmayı yaparken yaşadığı heyecan da önemli bir etkendir. Ayrıca ikizler ihmal edildiğini ve yalnız bırakıldığını düşünürse; kendini avutmak için beraber güzel vakit geçirebileceği birilerini aramaya başlar
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Yengeç burcu sürekli ilgi ve şevkat bekler. Ona yeteri kadar ilgi ve şevkat göstermezseniz sizi aldatabilir. Ayrıca sürekli eleştiri de onu aldatmaya götürebilir. Yengeçler sadık burçlardandır, suçluluk hissi yaşamaya eğimli oldukları için kolay kolay baştan çıkmazlar. Eğer biriyle beraberlerse, çok nadir karmaşık yasak aşk moduna girerler. Fakat özgüven sorunu olan Yengeç burcu, kendini boşlukta hissederlerse bir başkasından etkilenebilir
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Aslan burcu insanları lider ve gururlu yapıları zedelenirse, herkesin önünde rencide edilir ve beklediği desteği sizden göremezse kendine uygun başka birini aramaya başlar. Bu da aldatılmanız demektir. Ateşli Aslanlar heyecan için kıvranırlar. İlginin merkezi olmaya bayılan Aslan, bu sebeple özgüven sorunu yaşar. Sürekli tüm ilgiyi kendi üstünde görmek isterler. Bu nedenle savunmasız kalırlar. Hele ki bazısı doğuştan şehvetlidir ve dünyanın en harika aşığı olduğunu kanıtlamaya çalışır. Aslan burcunun orta yaş krizi yaşayanları ise kendilerini genç hissetmek için, kendilerinden 20 yaş küçüklere karşı çok daha savunmasız kalırlar ve kendilerini onlara çok daha çabuk kaptırırlar
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Başak burcu insanı kendi gibi bir eş ister. Eğer ona karşı özensiz davranır, ilgisiz durursanız ve onun entelektüel, kültürel seviyesine uyum sağlayamazsanız sizi aldatması kaçınılmazdır. Duygusal aldatma yaşama ihtimali birçoğundan fazla olan Başaklar, fizikselden çok duygusal anlamda aldatırlar. Vicdan azabı yaşamaya eğimli olan burcun aldatma sebebi ise yaşadıkları ilişkiyi yürütmek için her şeyi denedikten sonra başarılı olamadıklarını görüp hayal kırıklığına uğramalarıdır
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Terazi burcu her zaman güzel, bakımlı ve kibardır. Karşısındakinin de öyle olmasını ister. Eğer bakımsız, kaba ve modern değilseniz her an aldatılabilirsiniz. Terazi burcu karşısındakini mutlu etmeyi çok sever. Güçlü prensipleri olan Teraziler, bağlılığı ciddiye alır bu nedenlede potansiyel aldatan burçlar listesinde alt sıradalardadır. Fakat kolay kolay `hayır` diyemeyen burcun başkalarıyla flört etmesi çok büyük ihtimaldir. Onların sonsuz aşkı bulma hayalleri, aldatma ihtimallerini çok aza indirir
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Akrep burcundaki kişiler ilişkilerinde kontrolün daima kendilerinde olmasını isterler. Eğer sizi kontrol edebildiğine inanırsa sorun yok demektir. Ama sizin de her zaman onu kontrol etmeniz gerekir. Her an yanlış yollara sapabilir. Onu sürekli kontrol altında tutmalı ve onu tatmin edebilmelisiniz. İhtiraslı akreplerin aldatma ihtimalleri yüksektir. Heyecan arayanlar kategorisine giren burcun cinsel açlığı çok fazladır. Bu isteklerini kontrol altında tutmakta bu denli zorlanan Akrepler eşleri tarafından aldatılırlarsa, onlardan öç almak için aldatır
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Yay burcu insanları ilişkilerinde mantık ararlar. Egoları yoktur. Hareketli ve soysal insanlardır. Eğer siz öyle değilseniz sizden hızla uzaklaşmak isteyecek ve başka limanlara demir atacaktır. Heyecan, heyecan, heyecan. Yayları cezbeden en önemli şeylerden biri heyecan. Acaba köşe başında onları bekleyen daha büyük bir aşk, daha heyecanlı bir macera var mı diye sürekli merak içindedirler. Diğer kişiye karşı tutkuları güçlenince panik yaşamaya başlarlar, bu nedenle yaşadıkları ilişkilerde sürekli doğru şeyi yapmaya çalışırlar. Olabilecek tehlikelerden en başta uzak durmaya çalışırlar, ama ne zamanki o ilk adımı atarlar, işte o zaman kontrolden çıkarlar
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Oğlak burcu ailesine, anne ve babasına, kardeşlerine, çok değer verir. Ailesi ile ilgili yapacağınız yanlış bir davranış veya yorum sizden kopmasına sebep olabilir. Ayrıca partnerlerinden sürekli destek görmek isterler. Oğlak kadınları için ayrıca maddi güvenlik de çok önemlidir. Kendini maddi açıdan güvende hissetmiyorlarsa sizi aldatmaları muhtemeldir. Oğlaklar sevilmediklerini ve saygı duyulmadıklarını hissettikleri anda cezalandırıcı konumuna geçerek aldatmaya yatkın olurlar. Seksi baştan çıkarıcı bulan az sayıdaki Oğlak, bundan büyük heyecan duyar. Fakat çoğunluğunun endişeli yapısı, onları olası bir maceradan uzak tutar. Vicdanı kuvvetli Oğlaklar, vicdan azabı yaşamamak için yasak aşktan uzak dururlar
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Özgürlüğüne ve arkadaşlarına aşırı düşkün olan kova insanlarının özgürlüklerini kısıtlamaya kalkmanız, hayatına müdahalede bulunmanız ve arkadaş çevresine karışmanız sizi aldatması için yeterli sebeptir. Kovalar sürekli ilgi ve alaka görmek ister. Kendisine ihtiyaç duyulmasını isteyen ve bekleyen burç çok romantik değildir. Bu nedenle de genelde aldatılan taraf olur. Aldatan taraf olmaları içinse fiziksel çekimden çok duygusal anlamda bağlanmaları gerekir. Bu da entelektüel ve yakın bir konuşma ile kolaylıkla olabilir
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Balık burcu insanları için kesin bir şey söylemek söz konusu değildir. Değişken yapılı olan bu burç insanlarının anlık duygularına ters her hareketiniz aldatılmanıza neden olabilir. Balık burcunu da yoldan çıkaran özgüven eksikliğidir. Özellikle orta yaş krizine girmiş bir balık, hayatın kısa olduğunu fark eder ve olgunlaşmak istemez. Hayatında bir `sihir` aramaya başlar. Bu yaşlarda gizemli ve yasak şeylere karşı dayanılmaz bir çekim hisseden balıklar, yeni biriyle yaşadıkları ilişkiyle kendilerini gençleşmiş ve hayata dönmüş hissederler