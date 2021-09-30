Hande Sarıoğlu'ndan Dr. Banu Küçükpolat'a destek çıkan Fatih Altaylı'ya: E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen?
Sarıoğlu, Habertürk'ten ayrılırken vedalaşmak için odasına gittiği Altaylı'nın kendisine “Öyle götünü sallarsan böyle kovulursun” dediğini iddia etmişti
30 Eylül 2021 11:45
19
Hande Sarıoğlu'ndan, Dr. Banu Küçükpolat'a destek çıkan Fatih Altaylı'ya: E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen?
29
Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosunun ardından Habertürk yönetiminden sert tepki gören ve sonrasında da görevinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, o dönem kendisine “Öyle götünü sallarsan böyle kovulursun” dediğini ileri sürdüğü Fatih Altaylı’nın sabah programında ‘göbek attığı’ için hakkında soruşturma başlatılan doktor Banu Küçükpolat’a destek çıkmasını tiye aldı.
39
Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, arasının iyi olmadığı bilinen Fatih Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana ‘Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun’ dedi" iddiasında bulunmuştu.
49
Altaylı, Seda Sayan’ın sabah programında 'göbek atan' doktor Banu Küçükpolat hakkında dün kaleme aldığı yazısında, "Doktorların dans etme, göbek atma, eğlenme, gülme hakkı yok muydu! Hangi meslek gruplarının göbek atabileceğine, gerdan kıvırabileceğine ilişkin bir yönetmelik mi vardı! Evet alışılmadık bir durumdu belki ama ortada bir suç, bir ayıp yoktu. Göbek atan Banu Küçütpolat doktor değil de başka bir meslekten olsa, ne bileyim mesela ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi! Hayır. Peki ev kadınları göbek atabilir doktor kadınlar atamaz mıydı!" demişti.
59
Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Altaylı’nın bu yazısını eleştirel bazı notlarla paylaştı. Söz konusu yazıyı, “Bilin bakalım bu köşe kimin” diyerek Instagram hikâyesinde paylaşan Sarıoğlu, “Benim yüzüme karşı ‘Öyle götünü sallarsan böyle kovulursun’ derken zevkten dört köşeydi” dedi.
69
Sarıoğlu, Altaylı’nın yazısının devamını ise “Yok yaa bak sen” notunu düşerek paylaştı.
79
Bir sonraki paylaşımında ise Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı’nın ‘Bir insanın mesleğini, işini, görevini ciddi yapıp yapmadığına değil, görev tanımına göre hayatın diğer alanlarındaki ciddiyetine göre değerlendiriyorduk’ şeklindeki sözlerine karşılık, “E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen” ifadelerini kullandı.
89
Göndermeli paylaşımlarına devam eden Sarıoğlu, Altaylı’nın yazısından, “Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı? Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız!” bölümünü işaretledikten sonra ise “Benimle dans eder misin Fatih Altaylı?” diye yazdı.
99
Hande Sarıoğlu, Altaylı’ya yönelik sert göndermeli paylaşımlarının ardından ise söz konusu gündem olan videosunu yeniden paylaştı.