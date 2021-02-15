“Hande Erçel, villasını dekore edecek firma ile 10 milyon liralık gizlilik anlaşması yaptı” iddiası
15 Şubat 2021 13:53
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“Hande Erçel, villasını dekore edecek firma ile 10 milyon liralık gizlilik anlaşması yaptı” iddiası
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10 milyon TL'ye cam bir villa aldığı belirtilen Hande Erçel’in evinin dekorasyonunu üstlenen firmayla gizlilik anlaşması yaptığı ileri sürüldü. İddiaya göre firma, ünlü oyuncunun herkesten gizlediği eviyle ilgili bir reklam yapmaya kalkarsa dudak uçuklatan bir tazminat ödeyecek.
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Hande Erçel, bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı almıştı. Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan oyuncu, yeni bir ev arayışına girmişti. Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.
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Takvim gazetesinin özel haberine göre; yeni evini baştan aşağı dekore ettiren Hande Erçel, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.
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Bu sözleşme uyarınca mimarlık şirketi, ünlü oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiçbir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek.
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Erçel’in sözleşmeye ciddi bir tazminat maddesi koydurduğu iddia edildi. Mimarlık şirketinin paylaşım yapması halinde, Hande Erçel'in dekorasyon için ödediği tüm parayı geri alma hakkı olduğu öğrenildi.