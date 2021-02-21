Hande Erçel-Kerem Bürsin'le ilgili yeni iddia

Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.
21 Şubat 2021 18:19
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Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş hamle geldiği iddia edildi.
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Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
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İddiaya göre; Hande Erçel, kendi arabasını önden gönderip Kerem Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizinin Kuzguncuk'taki setine geçti.
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Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıl önce yollarını ayırmıştı.