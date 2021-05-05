Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ilişkisini doğruladı
Önceki gün objektiflere yansıyan Hande Erçel, gazetecilerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına yanıt verdi. Erçel, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek, birlikteliklerini ilk kez doğrulamış oldu
05 Mayıs 2021 15:46
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile olan birlikteliğini doğruladı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel, önceki gün set çıkışı görüntülendi.
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Bir markanın çekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden 27 yaşındaki Erçel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Hande Erçel, Bürsin ile çıktığı Maldivler tatilinin çok güzel geçtiğini söyledi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" cevabını vererek, ilişkilerini ilk kez doğruladı.
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Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti.
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Erçel ve Bürsin, havalimanında yine hayranları tarafından bu kez el ele yakalanmıştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.