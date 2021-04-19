Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'de!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin'in Maldivler'de tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin fanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla fotoğraftaki kişilerin Erçel ve Bürsin olduğunu öne sürdü.
19 Nisan 2021 14:22
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Haklarında çıkan aşk iddialarını her seferinde "arkadaşız" diyerek yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Erçel ve Bürsin'in rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından, ikilinin Maldivler'e gittiği konuşuluyor.
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Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla fotoğraftaki kişilerin Erçel ve Bürsin olduğunu söyledi. Takipçiler, ikilinin baş başa tatilde olduğunu öne sürdü.
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Bürsin, daha sonra Instagram hesabından Maldivler'de olduğu iddiasını destekleyen fotoğrafı paylaştı.
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Erçel ve Bürsin, geçtiğimiz günlerde İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken objektiflere takılmıştı. Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" şeklinde yanıt vermişti.
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Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz" sözlerinin üzerine Kerem Bürsin'in "Çok konuşmaya gerek yok bence" demesi, "Aşk haberlerini doğruladı" şeklinde yorumlanmıştı.
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Ünlü oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hande Erçel de konuyla ilgili, "Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar"