Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor
30 Mart 2022 11:31
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Geçen haftalarda Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel ile Hadise ile evlenmek üzereyken ayrılan Kaan Yıldırım birlikte görüntülendi.
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HaberTürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, Emirgan'daki bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yöneldi.
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Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol aldı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşırdı.
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Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, daha sonra Hande Erçel'in evine gitti.
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