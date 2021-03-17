Hande Erçel hakkında yeni aşk iddiası!
Adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in, Murat Akdoğan isimli genç iş insanıyla bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edildi.
17 Mart 2021 11:14
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Murat Dalkılıç'la üç yıllık aşkını Temmuz 2020'de noktalayan oyuncunun adı Kerem Bürsin ile anılıyordu.
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27 yaşındaki oyuncu ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığını konuşulurken; ikili, söz konusu iddiaları her defasında "Çok iyi arkadaşız" diyerek yalanladı.
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel'in yaklaşık bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi
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Erçel'in Murat Akdoğan'la sürpriz birlikteliğini gizli tutmaya çok dikkat ettiği öne sürüldü.
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Hande Erçel'in, 19.8 milyon takipçili Instagram hesabından genç iş insanını takip ediyor olması da iddiaları güçlendirdi
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Hande Erçel ile adı anılan Murat Akdoğan cemiyet hayatında bilinen bir isim. Muratcan Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoylu'nun da aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın arkadaşı olduğunu biliniyor.
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Muratcan Akdoğan'ın yıllarca önce yarıştığı karting otomobil sporları junior kategorisinde şampiyonluğu var.
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