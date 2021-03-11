Hande Erçel gelinlikle poz verdi

Ekranların popüler oyuncularından Hande Erçel, Kerem Bürsin ile başrolleri paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin setinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Her adımıyla adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu yeni pozlarıyla yine gündem oldu.
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Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, Fox TV'de yayınlanan dizisi Sen Çal Kapımı'yla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Instagram hesabında yaklaşık 20 milyon takipçisi bulunan Erçel, günlük hayatından kesitleri hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
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Sen Çal Kapımı dizisinin setinden de sık sık paylaşım yapan Erçel, son olarak senaryo gereği gelinlik giydiği pozları Instagram hesabından paylaştı. 27 yaşındaki güzel oyuncunun beyazlar içindeki pozlarına kısa sürede rekor beğeni geldi.