Hande Erçel'den 1.5 milyon liralık imza
'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, kariyerinde büyük bir ivme yakaladı. Bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncunun bu projeden 1.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.
30 Ekim 2020 12:00
14
Bir giyim markası ile anlaşma yapan 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti
24
ande Erçel'in, bu reklam filminden 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi. Kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan oyuncu, ilk reklam filminden 800 bin TL almıştı.
34
Üç aydır yalnız olan oyuncunun adı, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmıştı. (Takvim)
44
Hande Erçel'den 1.5 milyon liralık imza
© Tüm hakları saklıdır.