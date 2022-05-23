Hamdi Alkan paylaştı: Güzel yüreğin bu hastalığı yenecek Billur Kalkavan
23 Mayıs 2022 13:38
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Hamdi Alkan paylaştı: Güzel yüreğin bu hastalığı yenecek Billur Kalkavan
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Billur Kalkavan kansere yakalandı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini sosyal medya hesabından paylaşan yönetmen Hamdi Alkan ise "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir, daima yanındayım" diyerek arkadaşına destek oldu.
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Alkan, Kalkavan ile fotoğrafını "Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.
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Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.