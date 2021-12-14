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Haluk Levent'in programı yayından kaldırıldı

14 Aralık 2021 09:12

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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.

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Gerçek yaşam hikâyeleriyle Star TV'de ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak, düşük reytingler gösterildi.

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Canlı olarak yayınlanan programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı programda, ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.

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Önce yayın günü değiştirilen program, 4. bölümün ardından yayından kaldırıldı.

Haluk Levent'le Yenidenhaluk levent
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