Haluk Levent'in programı yayından kaldırıldı
14 Aralık 2021 09:12
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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.
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Gerçek yaşam hikâyeleriyle Star TV'de ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak, düşük reytingler gösterildi.
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Canlı olarak yayınlanan programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı programda, ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.
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Önce yayın günü değiştirilen program, 4. bölümün ardından yayından kaldırıldı.
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