Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahiplendi
16 Aralık 2020 11:21
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Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahiplendi
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ile annesi, sanatçı Haluk Levent tarafından sahiplenildi. Buzağı ve annesi kamyonetle boğa Ferdinand'ın da bulunduğu İzmir'deki çiftliğe götürüldü.
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Buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz, "Yazın üzücü bir olay yaşadık, Haluk Levent hayvanlarımıza ücretini ödeyerek sahip çıktı. Haluk Levent abimize teşekkür ederiz. Çiftlikte hayvanlarımızın daha güzel yaşayacaklarına inanıyorum" dedi.
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Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, 9 Ağustos günü arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde, iddiaya göre G.E.'nin 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz'ü gören G.E., panikleyerek indirdiği pantolonunu çekmeye çalıştı.
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Gürbüz'ün şikâyeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.E., ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E.'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi.
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Konuyu inceleyen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi.
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Konudan haberdar olan sanatçı Haluk Levent ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahibiyle görüşerek alıp, boğa Ferdinand'ın da bulunduğu çiftliğe göndereceklerini açıkladı.
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Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahiplendi
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Sanatçı Haluk Levent, buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz'le iletişime geçip, hayvanların bedelini ödeyip satın aldı. Dün İzmir'deki çiftlikten gönderilen hayvan nakil aracı Gazipaşa'nın Yeşilyurt Mahallesi'ne ulaşarak buzağı ve annesini alarak, çiftliğe götürmek üzere yola çıktı.