Halep'te harabelerin önünde selfie

Suriye'de Halep'in doğusunda rejim kuşatması altındaki bölgede sıkışan sivil ve muhaliflerin tahliyesi dün akşam iki günlük aranın ardından yeniden başlarken, uluslararası haber ajansı Reuters'ın kentten geçtiği fotoğraflar dünyada şaşkınlık yarattı.
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Washington Post'un haberine göre, Esad güçlerinin Halep'in tamamına yakınını ele geçirmesinin ardından kente giden turistler, tarihi alanlardaki yıkık yapıların önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor.
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Reuters muhabiri Omar Sanadiki'nin çektiği fotoğraflardan birinde, selfie çubuğu kullanan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte Eski Şehir'deki Halep Kalesi'nin önünde poz verirken görülüyor.
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Bir diğer karede ise yine genç bir kadın, 2013 yılında muhaliflerce patlatılan tarihi bir otelin önündeki otomobilin içinde erkek arkadaşıyla birlikte selfie çekiyor.
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Klasik model otomobilin önünde fotoğraf çektiren diğer turistler...
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Yaklaşık beş yıldır süren bir savaşa sahne olan Halep'te varılan ateşkesin ardından dün yeniden başlayan tahliye işlemleri bugün de sürüyor.
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Halep’in doğusundaki kuşatma bölgesinde bulunan muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim ile muhalif güçler arasında yeni bir mutabakat sağlandı. Mutabakat, Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğu ve garantörlüğünde gerçekleşti.
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Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında bulunan Şii köyleri Fua ve Kefreya'dan tahliye başladı. Burayla eş zamanlı olarak da rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten 46 otobüslük bir konvoy İdlib'e doğru yola çıktı.
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İdlib ve Halep'teki muhabirlerinin bildirdiğine göre, Halep'ten tahliyenin yeniden başlamasına karşılık, Fua ve Kefreya beldelerinden siviller ve rejim yanlısı bazı yabancı teröristleri taşıyan 10 otobüs hareket etti. Otobüsler, Halep'in rejim güçlerinin kontrolündeki bölgesine doğru ilerliyor. Bu esnada rejim kuşatması altındaki doğu Halep'ten sivillerin İdlib'e nakli sürüyor. 25 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep'e ulaşırken, 21 otobüs de rejimin Raşidin semtindeki kontrol noktasından geçti.
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Mutabakata göre, doğu Halep’teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanların ise yarın tahliye edilmesi öngörülüyor. İdlib’de de muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden üç gün içinde toplam 4 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.
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Anlaşma kapsamında, ilk etapta yaklaşık 500 kişi dün gece yarısından sonra rejim bölgesinden geçerek muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaşmıştı.
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Fua ve Kefraya'daki hasta ve yaralıları tahliye edecek otobüslerden en az beşi, dün silahlı kişilerce ateşe verilmişti. Otobüslerin, eski adı El Nusra Cephesi olan Fetih El Şam örgütüne mensup militanlarca yakıldığı öne sürüldü. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Bazı muhalif kaynaklar bu iddiayı doğrularken, bazıları ise otobüslerin rejim yanlısı casuslarla birlikte hareket eden "öfkeli kalabalık" tarafından ateşe verildiğini öne sürdü. Olaylar sırasında otobüslerden birinin şoförü de vurularak öldürüldü.