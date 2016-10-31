Hakemler Fırat Aydınus'un penaltısını değerlendirdi

Selçuk Dereli: Maçta bir hakem komedisi yaşandı. Fırat Aydınus verdiği ve vermedikleri ile Fenerbahçe-Karabükspor mücadelesinin önüne geçti. Maçın içinde faul vermeyip devam ettirdiği pozisyonun aynısına Karabük ceza alanında penaltı düdüğünü üfledi.
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Bülent Yavuz: Çok kolay geçmesi beklenen maçı, verdiği penaltı kararıyla adeta tersine çevirdi. ‘Ne gördün de penaltı çaldın?’, anlamak mümkün değil.
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Ahmet Çakar: Kaşar hakemler Fenerbahçe’yi ve Aziz Yıldırım’ı iki maçla hayata döndürdüler. Görünen o ki bundan sonra Aziz Yıldırım da tam bir kaşarsevici olacak.
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Erman Toroğlu: Bu ceza alanı içinde olduğunda da penaltıdır.
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Mustafa Çulcu: Fırat Aydınus karşılaşmaya iyi başladı. İkili mücadelelerde objektifti. Ancak penaltıyı yarattı resmen. Uzaktan yakından ilgisi yok. Esas faul, Mehmet Topal’ın hareketinde var
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Deniz Çoban: Bu pozisyonda da Skulason, Topal’a penaltıyı gerektirecek bir müdahalede bulunmamış; eliyle rakibini çekmemiş, ayağıyla Topal’a onu düşürecek bir temasta bulunmamıştı. Dolayısıyla penaltı kararı hatalıydı