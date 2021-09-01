Haftalık en yüksek maaşa sahip 10 futbolcu

10. Robert Lewandowski (Bayern Münih) - Haftalık 483 bin Dolar - Listedeki tek Bundesliga oyuncusu olan Lewandowski, 2020 FIFA Yılın Erkek Oyuncusu seçildi ve büyük bir kupa koleksiyonunun yanı sıra birçok gol rekoruna da sahip.
311
9. David de Gea (Manchester United) - Haftalık 517 bin Dolar - Listedeki tek İspanyol oyuncu olan De Gea, dünyanın en çok kazanan kalecisi konumunda.
411
8. Kevin de Bruyne (Manchester City) - Haftalık 531 bin Dolar - Belçikalı orta saha oyuncusu yeni kontratı ile İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu. Guardiola'nın değişmezlerinden biri olan De Bruyne, Manchester City'deki altı yılında üç lig şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
511
7. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - Haftalık 531 bin Dolar - Portekizli yıldız, Juventus ile olan kontratının altında Old Trafford'a dönerken yine de 'Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu' unvanına ortak oldu.
611
6. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - Haftalık 566 bin Dolar - PSG'nin üç yıldızı arasında en düşük ücret alan ama yine de dünya çapında en çok kazanan 10 oyuncu arasında yer alan Mbappe, futboluyl önümüzdeki on yıl boyunca bu listede kalacak gibi görünüyor.
711
5. Gareth Bale (Real Madrid) - Haftalık 690 bin Dolar - Kariyerindeki düşüşe rağmen Bale, Ronaldo'nun Manchester United'a geçişi sayesinde en yüksek ücretli oyunculardan biri olmaya devam ediyor.
811
4. Antoine Griezmann (Barcelona) - Haftalık 793 bin Dolar - Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılmasıyla en fazla kazanan futbolcu olan Griezmann, transferin son dakikalarında 2 sezon sonra Atletico Madrid'e geri döndü.
911
3. Luis Suarez (Atletico Madrid) - Haftalık 793 bin Dolar - Listenin ilk üçünde sürpriz bir şekilde yer alan Suarez, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid'de gösterdiği performansla aldığı maaşı hakettiğini gösterdi ve unutulmaz şampiyonlukta büyük rol oynadı.
1011
2. Neymar (Paris Saint-Germain) - Haftalık 836 bin Dolar - Listedeki ikinci PSG oyuncusu olan Neymar, Ronaldo'nun iki numaradaki yerini kaybettikten sonra bu konumun yeni sahibi.
1111
1. Lionel Messi (Paris Saint-Germain - Haftalık 1 milyon 325 bin Dolar - Yeni kulüp, aynı statü... Birçok futbolsevere göre tüm zamanların en iyisi kabul edilen Messi'nin en yüksek maaşı alması şaşırtıcı değil. Arjantinli, haftada 1 milyon dolardan fazla kazanan tek futbolcu ve bonuslar ve sponsorlukları bu rakamı daha da yukarı çekiyor.