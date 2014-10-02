Hafızayı kuvvetlendiren yiyecek ve içecekler

Ispanak: B grubu vitaminler ve folat içerir, E vitamininden zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur
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Balık (Omega 3): Omega 3 beyin fonksiyonlarında önemli bir rola sahiptir . Davranış ve bilişsel olaylarda etkilidir
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Bitter çikolata: Beyin reseptörlerini aktive etmek için endorfin salınımını arttır
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Yaban mersini, çilek, böğürtlen: Beyini serbest radikal hasarından korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı fitokimyasal olan antosiyaninden zengindirler
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Kırmızı üzüm, kivi, portakal ve elma da beyin gücünün artışı için diğer mükemmel besinlerdir
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Süt, yoğurt, peynir: Mükemmel birer protein kaynağıdırlar. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar
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Yumurta: Beyindeki hafıza bölümü için gerekli olan vitaminleri (A , D , B12 , B grubu) barındırır. Beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli önemli bir aminoasit olan tirozini içerir, vücudun uyanık kalmasını sağlar
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Tam tahıllar: Esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf, darı vb. B6, B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı korumak, konsantrasyon ve beyine kan akışını sağlamak için gereklidirler
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Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur
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Brokoli ve kuşkonmaz: K vitamininin zengin kaynaklarıdır. Bilişsel fonksiyonları ve beyin gücünü arttırmada etkilidirler
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Fıstık ezmesi: Beyinin odaklanması ve dikkat için gerekli olan B6 vitamininden zengindir
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Su: Dehidratasyon (susuzluk) beynin kortizol denen bir hormon salgılamasına neden olur