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Hadise ve Kaan Yıldırım'ı Koronavirüs ayırdı!

Ünlü şarkıcı Hadise, koronavirüse yakalandı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti

25 Kasım 2020 09:34

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Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı

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Salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu

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Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı (Sabah)

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ı Koronavirüs ayırdı!

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ı Koronavirüs ayırdı!

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