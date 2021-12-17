Hadise: Vatandaşın ekmek kuyruğunda olduğu bir dönemde 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum
Şarkıcı Hadise, 2021 yılında yaklaşık 25 milyon TL kazandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı “"Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde gerçeği yansıtmayan bir 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum” dedi.
17 Aralık 2021 14:36
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Hadise: Vatandaşın ekmek kuyruğunda, bir dönemde 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 2021 yılında yaklaşık 25 milyon TL kazandığı önü sürülmüştü.
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Söz konusu iddia sosyal medyadaSöz konusu iddia sosyal medyada yankı bulmuştu yankı bulmuştu
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36 yaşındaki ünlü şarkıcı, Twitter ve Instagram hesabından açıklama yapan Hadise, iddiaları yalanladı.
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Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde gerçeği yansıtmayan bir 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum. Umut dolu ve huzurlu günlerin geleceğine inancım sonsuz. Sevgiler..." ifadelerine yer verdi.
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Hadise: Vatandaşın ekmek kuyruğunda, bir dönemde 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum