Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt: Kimseyi ilgilendirmiyor!

Şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler Arnavutköy ile Ortaköy arasında yürüyüşe çıktı.
25
HaberTürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Yakın zamanda nikah masasına oturacakları ve imam nikahı kıydıkları konuşulan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti söylentilere yanıt verdi.
35
“Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de..." ifadelerini kullanan Hadise, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara, "Kimseyi ilgilendirmiyor!" dedi.
45
Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna da Hadise, “İster istemez tabii. Ben çok seviyorum yürüyüşü, Mehmet de... O yüzden beraber yürüyoruz” yanıtını verdi.
55
Hadise şunları söyledi: ""Murda ile şarkımız hazır. Klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter ile şarkımızı bitiriyoruz. Onun dışında Ersay Üner’den bir şarkı geliyor. Çok heyecanlıyım. Güzel projeler var, deli gibi çalışıyoruz."