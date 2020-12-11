Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrıldıklarını açıkladı: Bazen aşk olsa da olmuyor...
11 Aralık 2020 10:53
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Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrıldıklarını açıkladı: Bazen aşk olsa da olmuyor...
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Beraberliklerinin ilk gününden beri magazin sayfalarından düşmeyen ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı haberleri sosyal medyada da gündem oldu.
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Uzun bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti hakkında, şarkıcının Koronavirüs’e yakalanması ile girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği iddia edilmişti. Gündeme son dakika olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüştü.
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Hadise Instagram hesabından bugün Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını duyurdu.
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Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...” diye yazdı.
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Hadise devamında da, “Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.