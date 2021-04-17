Hadise cephesinden Reza Zarrab açıklaması

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.
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Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından o kadınlardan birinin de Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürüldü.
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İddiaların ardından Hadise cephesinden ilk açıklama geldi.
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Hadise'nin menajeri ise Haluk Şentürk, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.
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Hadise yaklaşık iki yıldır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.