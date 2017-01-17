Hacker'lardan Netflix tuzağı!

Siber korsanların yeni hedefi Netflix kullanıcıları. Netflix kullanıcılarına giden sahte e-postalar keşfedildi. Bu e-postalar ile hacker'ların kullanıcıların kredi kartı bilgileri dahil pek çok bilgiyi çalabileceği uyarısında bulunuluyor.
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NTV’nin haberine göre, kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in kullanıcıları hacker'ların hedefinde.
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2016'nın ilk aylarından itibaren Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Netflix'i kullanıyorsanız, gelen e-postalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Zira kullanıcı bilgilerini çalmayı hedefleyen, Netflix kullanıcılarına giden sahte e-postalar keşfedildi.
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'FireEye' isimli güvenlik firması tarafından keşfedilen yeni yöntem ile kullanıcıların kredi kartı bilgileri kolayca çalınabiliyor.
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Kullanıcılar maildeki bağlantıya tıkladıklarında ise SSL sertifikası olan ve üst düzey güvenlik yöntemlerine sahip olan sahte bir Netflix arayüzüyle karşılaşıyorlar.
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Bu sitede bilgilerini güncelleyen kullanıcılar kendi elleri ile tüm bilgilerini siber korsanlara vermiş oluyor.