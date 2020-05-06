Hacker'lar Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni fotoğrafları ortaya çıkardı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bir süredir Instagram hesabını gizli mod özelliğinde kullanıyordu. Hackerler Altunkaya'nın sosyal medya hesabını özel bir programla görüntüleyerek ikilinin aşk fotoğraflarını ortaya çıkardı.
06 Mayıs 2020 21:58
17
Yapımcı Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
27
20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun’un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.