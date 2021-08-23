T24 LogoT24 Logo

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü.

23 Ağustos 2021 17:38

110

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı'nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü.

210

Baraj, kuruma noktasına geldi. 2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.

310

Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, "Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi" dedi.

410

İşte barajdan kareler...

510

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

610

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

710

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

810

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

910

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

1010

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

şanlıurfasiverek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24