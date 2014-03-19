Habertürk anketinde AKP için sürpriz sonuçlar

İstanbul'un seçim sonuçlarını tahmin için Konsensus, 2 bin 4 kişiyle görüştü. Bu kişilerin 1025'i kadın, 979'u ise erkek.
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İstanbul'da görüşülen 2004 kişinin yüzde 30.6'sı yerel seçimlerde oyunu AKP'ye vereceğini söylerken 28.1'i' CHP'yi, yüzde 4.3'ü MHP'yi, yüzde 3.9'u ise HDP'yi tercih edeceklerini belirtti. Yüzde 16.2'si kararsız olduğunu açıklarken yüzde 12.9'u ise yanıt vermedi.
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Kararsızların partilere dağıtılmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP adayı Kadir Topbaş'ın yüzde 44.4, CHP adayı Mustafa Sarıgül'ün yüzde 40.8, MHP adayı Asım Acar'ın yüzde 6.2 ve HDP adayı Sırrı Süreyya Önder'in yüzde 5.7 oy alacağı hesaplandı.
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Bu durumda AKP adayı Kadir Topbaş, yüzde 44.4 ile üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimali en yüksek olasılık olarak ortaya çıktı.
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İstanbul'un ilçelerinde ise durum ilginç. İstanbul'un 39 ilçesinden 17'sini CHP adayları, 15'ini AKP adayları kazanırken 7 ilçede durum belirsizliğini koruyor ve adaylar başa baş gidiyor.
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CHP daha fazla ilçe kazanmasına rağmen, toplam oy sayılarında AKP'yi geçemiyor. Bunda AKP'nin kazandığı ilçelerde çok farklı önde olması ve bu ilçelerdeki nüfus yoğunluğu etken.
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ANKARA. Ankara'daki yerel seçim sonuçlarını tahmin için Konsensus, Ankara'da 2000 kişiyle görüştü. Bu kişilerin 1018'i kadın, 982'si ise erkek.
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Ankara'da görüşülen 2000 kişinin yüzde 32.2'si oyunu CHP adayı Mansur Yavaş'a vereceğini açıklarken, AKP adayı Melih Gökçek'i tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.9 oldu. MHP adayını tercih edenler yüzde 7 olurken diğer adaylara çıkan oyların hiçbiri 1 puanı geçemedi.
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Kararsızlar İstanbul'da olduğu gibi yüzde 16.5 oranında olurken, yüzde 9.1 yanıt vermedi. Kararsızların oyları partilere dağıtıldıktan sonra Ankara'da 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 44.4, AKP adayı Melih Gökçek'in oyu yüzde 42.6, MHP adayı Mevlüt Karakaya'nın oy oranı ise yüzde 9.6 olarak ortaya çıktı. Konsensus'un bu tahmini gerçekleşirse Melih Gökçek 20 yıldan sonra Ankara'yla vedalaşmış olacak.
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Ankara'da AKP büyükşehiri kaybediyor ama ilçelerde büyük bir başarıya imza atıyor. AKP, Ankara'nın 19 ilçesinde belediye başkanlıklarını kazanırken CHP 4 ilçeyi alıyor. 1 ilçe MHP'nin olurken 2 ilçede ise üç adayın başa baş durumu sürüyor.
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İZMİR. Konsensus, İzmir'de 2014 yerel seçimlerinde kimin ipi önde göğüsleyeceğini tahmin edebilmek için 2001 kişiyle görüştü. Görüşülen kişilerin 1011'i kadın, 990'ı ise erkek.
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Bu 2001 kişinin verdiği yanıtlara göre CHP adayı Aziz Kocaoğlu'nu tercih edeceğini belirtenlerin oranı yüzde 34.5, AKP adayı Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.8 oldu. MHP adayı Murat Taşer'i tercih edenler yüzde 6.9 olurken, HDP adayı Pınar Türk diyenler yüzde 2.1'de kaldı.
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Kararsızların dağıtılmasından sonra CHP adayı Aziz Kocaoğlu'nun oy oranı yüzde 50.5, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 34.9, MHP adayıMurat Taşer'in oy oranı ise yüzde 10.2 olarak ortaya çıktı.
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Bu durumda CHP adayı İzmir'de bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmaya en yakın isim oldu.
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İzmir'in 30 ilçesinden 21'i kesin olarak CHP'de kalacak gibi görünürken, AKP 1 olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 3'e çıkarıyor. 6 ilçede ise yarış ortada.
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Türkiye'de 30 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlıklarını kimin kazanacağını tespit edebilmek için Konsensus toplam 8712 kişiyle görüştü. Görüşülen kişilerin 4461'i kadın, 4251'i ise erkek.
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Bu kişilerden alınan yanıtlara göre Türkiye'deki toplam 30 büyükşehir belediye başkanlığının 19'unu AKP adayları, 7'sini CHP adayları, 2'sini BDP adayları kazanırken, 1 büyükşehirde AKP adayı ile CHP adayı, bir diğer büyükşehirde ise MHP adayı ile AKP adayı seçim yarışını başa baş götürüyorlar.
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Türkiye genelinde AKP'nin oy oranı yüzde 43, CHP'nin oy oranı yüzde 29, MHP'nin oy oranı yüzde 16.6, BDP'nin oy oranı ise yüzde 6.5 olarak tahmin edildi. Diğer partiler ise yüzde 4.9'u paylaştılar.
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Habertürk, bu kadar büyük bir kararsız oranının sağlıklı olarak dağıtılmasının çok güç olduğunu öne sürerek burada elde edilen sonucu paylaşmamayı tercih etti
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Konsensus tarafından yapılan bu anket çalışmasında İstanbul, Ankara ve İzmir seçim tahminlerinde hata payı yüzde 2.1. Bunun anlamı şu: İstanbul ve Ankara'da sonuçlar değişebilir. Yani AKP Ankara'da öne geçebilir veya CHP İstanbul seçimlerini alabilir. Veya her iki kent AKP'de kalabilir. AKP her iki kenti de kaybedebilir. İzmir ise kesinlikle CHP'nin.
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Anketin tamamlanmasından sonraki 18 gün veya yayınlanmasından sonra 12 günde ortaya çıkması muhtemel olaylar, zaten hızlı olan seçmen hareketlerini daha da hızlandırabilir. Geçmişte AKP'yi yukarı taşıyan dinamiklerin bu kez farklı hareket etmesi de mümkün. Bu yüzden kararsızların dağıtılması, bildik istatistik kurallarına göre yapıldığı için bu seçime özel bir 'durum' oluşması ihtimal dahilinde.
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Bu sonuçlara bakarak Başbakan Erdoğan'ın seçimleri bir yerel seçim havasından çıkarmaya yönelik stratejisinin tuttuğunu ve seçmenlerin yerel seçimden çok genel seçim varmış gibi tutum takındıklarını söylemek mümkün.
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Bir başka ilginç olay ise, Türkiye genelinde AKP belediye başkan adaylarını yukarı taşırken, İstanbul'da aday Kadir Topbaş AKP'yi yukarı taşıyor.