Gwyneth Paltrow, Brad Pitt'le neden ikiz gibi göründüklerini açıkladı
Gwyneth Paltrow, çektiği bir videoda, o dönem sevgilisi olan Brad Pitt ile saç modelinin neden birebir aynı olduğunu ve ikiz gibi göründüklerini anlattı.
23 Eylül 2021 16:41
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Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, saç modelinin 1990'larda Brad Pitt'le aynı olmasının nedenini açıkladı. Paltrow, asistanı Kevin Keating'le yeni bir saç serumu hakkında bir bölüm çekerken "Kesim için aynı saç tasarımcısına gitmiştik" dedi.
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Independent'in haberine göre, nihayetinde ikiz gibi görünmelerinin nedeni her ikisinin de saç modeli için Chris McMillan'a gitmiş olmasıydı. Saç tasarımının dikkatli takipçilerinin bileceği üzere, McMillan 1990'lara hakim olan ve Friends'ten gelen "The Rachel" görünümünün yaratıcısıydı.
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GoopGlow Restore and Shine Serum'un setinde Paltrow'la sohbet eden Keating, "Görünüşünüzü bilerek mi birbirinize uydurdunuz?" diye sordu.
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Paltrow "Hayır" diye yanıtladı.
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Keating "İkizinle birlikte olmak gibi bir şey miydi?" diye espri yaptı. Paltrow ise şakayla karışık, "Cinsel açıdan mı?" dedi ve konuyu değiştirdi.