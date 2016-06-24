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Güzellik standartlarını yıktı; dünyanın ‘en çirkin’ kadınından, en cesur kadınına…

24 Haziran 2016 20:47

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Teksas’ta yaşayan Lizzie Velasquez, vücudunda sıfır yağ hücresiyle doğdu. Bu yüzden vücudu yağ depolamıyor ve Lizzie asla kilo alamıyor

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Lizzie Velasquez 26 yaşında ve doğuştan sahip olduğu bu ender görülen hastalığı yüzünden yalnızca 28 kilo ağırlığında.

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Liseden beri tek bir kilo bile almadı. Üstelik 20 dakikada bir yediği yemeklere, çikolatalara, cipslere, donatlara rağmen…

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Lizzie’nin 4 yaşındayken sağ gözünde körlük meydana geldi. Ve ona en büyük desteği hep ailesi verdi…

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Lizzie tüm bu zorluklara rağmen asla hayattan soyutlanmadı ve vazgeçmedi. Hatta hastalıkları hakkında espriler bile yapıyor..

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Lizzie; “Tek gözümün kör olması sayesinde, görmek istemediğim insanların sol tarafında durarak onları görmeyebilir, küçük olmam sayesinde de bir fitness salonunun reklamında oynayabilirim (bakın bu salonda çalıştım ve şimdi bu haldeyim…).”

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Doğduğunda, doktorlar ailesine Lizzie’nin asla konuşamayacağını, yürüyemeyeceğini söylediler. Ama ailesi, Lizzie için çabalamaktan vazgeçmedi

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Lizzie, anaokuluna başladığı güne kadar farklı göründüğünün farkında bile değildi. Çocukluğundan ergenliğine kadar insanlar tarafından dışlandı.

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Ve bir gün youtube’da, “dünyanın en çirkin kadını” videosunda buldu kendini. Ama maruz kaldığı “siber horgörü” onu hayata küstürmedi.Binlerce kez izlenmiş olan 8 saniyelik bu sessiz videonun altında birbirinden acımasız, yüzlerce yorum vardı. “Hiç doğmamalıydın.” “Kafana bir silah daya ve kendini öldür.”

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Lizzie, bir insanı tanımlayan şeyin dış görünüşü olmadığını söylüyor. “Sizi tanımlayan şeye karar verecek olan sizsiniz.Beni tanımlayan, video altındaki yorumlar veya dış görünüşüm değil, beni tanımlayan hayattaki başarılarımdır.” Lizzie’nin Ted konuşması en çok izlenen konsferanslardan biri oldu.

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Lizzie’nin otobiyografisi “Lizzie Beautiful: The Lizzie Velásquez Story” ilk yazdığı kitap oldu. Ardından Be Beautiful Be You (Güzel ol, kendin ol) adında bir kitap daha yazdı.

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2015 yılında Lizzie’nin yaşam öyküsünü anlatan “A Brave Heart: The Lizzie Velasquez Story” adında bir belgesel çekildi

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Lizzie Velasquezçirkin kadınTeksas
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