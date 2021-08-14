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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

14 Ağustos 2021 09:56

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Yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

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Sınır Kapısı'nda zaman zaman 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.

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Almanya'ya giden Okan Düşünce, memleketi Tekirdağ'da bir süre tatil geçirdiklerini söyledi.

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Vatan toprakları ve sevdiklerinden ayrılmanın üzüntüsü yaşadığını belirten Düşünce, "Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz. Ne yapalım mecburuz. İnşallah önümüzdeki yaz yeniden geleceğiz vatanımıza" dedi.

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Polonya'ya giden Cabbar Ünal ise Türkiye'de çok keyifli bir tatil yaptıklarını ve işleri nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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Gurbetçilerin yolculuğu sürüyor: Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz, ne yapalım mecburuz

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