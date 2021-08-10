Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, "Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz" diye konuştu.
10 Ağustos 2021 11:51
113
Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor.
213
Belçika'ya dönen Hamit Soysal, ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi.
313
Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, "Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka." dedi.
413
Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti.
513
Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, "Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor. Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için." ifadelerini kullandı.
613
Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri "Duman" isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi.
713
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
813
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
913
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
1013
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
1113
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
1213
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz
1313
Gurbetçiler dönüş yoluna çıktı: Araba gitmiyor ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz