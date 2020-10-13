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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı’nın yüzde 80'i tamamlandı

13 Ekim 2020 09:22

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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

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Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor

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Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor

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Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak

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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı

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Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 25 ile 30 metre derinlikte denize boşaltılıyor

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Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak.

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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

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Günlük 120 bin ton dolgu yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

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