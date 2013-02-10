Güney Kutbu Araştırma İstasyonları

Britanya Antartik Araştırmaları'nın istasyonu Halley 6 mimar Hugh Broughton tarafından tasarlandı. Ayaklar üzerinde duran ve birbirlerine eklenen kabinlerden oluşuyor. Üzerinde bulunduğu buzul parçası ana karadan kopacağı için zamanı geldiğinde sökülüo takılabilmesi için tasarlandı.
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Halley 6 ekibinden biri. Kışları istasyonda 16 kişi, yazları 73 kişi kalıyor. Ekip tam bir ıssızlık içinde yaşıyor
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Kırmızı kabinde sosyal alanlar bulunuyor. Bilardo ve bar mevcut.
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Halley 6'nın tasarımı kendisinden önceki modülün, Halley 5'in, gösterdiği gereksinimleri karşılamasına yönelik.Tüm tüm modüller kara gömülme tehlikesi ile karşıkarşıyalar.
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Bu fotoğraf Halley 4'e ait. Tasarımcıları kar sorununa içine gömülmesine rahmen işlerliğine devam etmesi için silindir şeklini verdiler.Fakat çökme ve kar çatırtı seslerini engelleyemediği için 1992'den beri kullanılmıyor.
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Belçika devletine bağlı Presenses Elizabet istasyonu sadece yaz kullanımı için tasarlanmış. Tüm sene kullanımı için tasarlanmadığından daha zarif bir tasarımın altından kalkılabilmiş.
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Fransız-İtalyan ortak istasyonu Concordia kıtanın daha iç kısımların konuşlanmış durumda. Deniz seviyesinin 3 bin yukarısında, yaban hayatının olmadığı bir yerde. Davul benzer tasarımı ısı korunmasına yönelik.
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Bu da Ernest Shackleton'ın 1908'de gerçekleştirdiği Nimrod seferinde inşa ettiği kabin.