Güney Kore, uçan taksi testlerine başladı

Uçan arabaların 2025 yılına kadar büyük havalimanları ile Seul şehir merkezi arasında taksi olarak hizmet edeceğini belirten Ulaştırma Bakanlığı, seyahat süresini üçte iki oranında azalmasını beklediklerini söyledi.
13 Kasım 2021 16:35
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2025 yılı itibarıyla ticari hava yolculuklarına başlayacağını açıklayan Güney Kore, planları ile ilgili yeni detaylar paylaştı.
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NTV'de yer alan habere göre, uçan arabaların 2025 yılına kadar ülkedeki büyük havalimanları ile Başkent Seul’un şehir merkezi arasında taksi olarak hizmet vereceğini belirten Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, hizmetin otomobille karadan 1 saatte kat edilebilen 30-50 kilometre arasında mesafeleri havadan 20 dakikaya indirerek seyahat süresini üçte 1’e indireceklerini tahmin ettiklerini belirtti.
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Başkent Seul’deki Gimpo Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikle tanıtılan uçan arabalar ile bir deneme uçuşu gerçekleştiren bir pilot, kontrolünü ve koordinasyonunu test edip göstermek için Alman şirket Volocopter tarafından geliştirilen iki koltuklu "Volocopter 2X" modeliyle uçuş gerçekleştirdi.
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Etkinlikte konuşan Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk, "Kentsel Hava hareketliliği (UAM) adı verilen teknolojinin vatandaşların günlük hayatta kullandığı yaygın ulaşım araçlarından biri haline gelmesi beklendiğinden, hizmetleri çeşitli ortamlarda test etmemiz ve denememiz kesinlikle zorunludur" diye konuştu.
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Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen aracın, pilotsuz olarak kullanılabildiği ve bağımsız olarak çalışabildiği vurgulandı.
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Bir Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi, yolcuların UAM'lerde bulunduğunda, güvenliği sağlamak için bir pilotun gemiyi kullanması gerektiğini ve bu durumun araçların genel halk tarafından kabul edilmesine de yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.