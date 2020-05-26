Güney Kore'de sosyal mesafeye dikkat eden robot baristalar görev başında
Güney Kore'de baristalık yapabilen robotlar şehrin bazı noktalarında kullanılmaya başlandı. Geliştirilen robotların, 6 farklı siparişi 7 dakika hazırlayabildiği belirtilirken 60 farklı kahve yapabiliyorlar.
26 Mayıs 2020 22:28
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Güney Kore'nin Daejeon şehrinde müşterilerin içecekleri robotlar hazırlıyor.
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Kısa zamanda şehrin 30 farklı yerinde olması hedeflenen robot baristaların istihdamı düşürmesi noktasında eleştirileri de bulunuyor.
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Geliştiricileri, robotların 6 farklı siparişi yalnızca 7 dakikada hazırlayabildiğini belirtiyor.
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Ayrıca, masalar arası mesafeden sipariş ve teslim alma bölümlerine kadar her detayın robotların çalışma koşullarıyla uyumlu getirildiği de belirtildi.