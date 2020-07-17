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Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en yakın fotoğrafları paylaşıldı

Güneş'in, yüzeyinden sadece 77 milyon kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafları, şimdiye kadar en yakından elde edilen görüntüler.

17 Temmuz 2020 18:18

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Fotoğrafları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geçtiğimiz aylarda yolladığı Solar Orbiter (SolO) uzay aracı çekti.

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Fotoğraflarda güneş yüzeyindeki "kamp ateşleri" adı verilen minik patlamalar da görülüyor.

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Bunların boyutları, dünyadaki teleskopların sık sık gördüğü güneşin dev patlamalarının milyonda biri.

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Ancak bu minyatür versiyonların aynı mekanizmayla oluşup oluşmadığı net değil. Bu küçük parlamalar, güneşin dış atmosferini, yüzeyinden çok daha sıcak hale getiren gizemli süreçte bir rol oynuyor olabilir.

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ESA'dan bilim insanı Daniel Müller "Güneşin yüzeyi 5.500 dereceyle görece soğuk bir yüzeye sahip. Ancak bir milyon dereceyi aşkın süper sıcak bir atmosferle çevrili" diyor.

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