Güneş tutulması böyle görüntülendi
09 Mart 2016 18:09
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Güneydoğu Asya sıradışı bir doğa olayına şahitlik etti.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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2016 yılının ilk ve tek tam Güneş tutulması Türkiye saati ile 03.57’de gerçekleşti
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Endonezya'nın 33 eyaletinden 12'sinde 33 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması izlendi.
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Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmı ve Avustralya'daysa kısmi tutulma gözlemlendi.
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Güneş tutulmasını kaçırmak istemeyenler saatler öncesinden hazırlık yaptı.
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Ancak 2020'deki halkalı güneş tutulması, Türkiye'den parçalı tutulma olarak izleyebilecek.
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Güneş tutulmasını Türkiye ve Avrupa izleyemedi. Ancak 2020'deki halkalı güneş tutulması, Türkiye'den parçalı tutulma olarak izleyebilecek.
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Tam güneş tutulması sadece Endonezya ve Pasifik Okyanusunun bazı bölgelerinde görülebildi.
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Google bugüne özel hazırladığı ‘doodle’ ile ‘Güneş tutulması nedir?’ sorusunun yanıtını verdi.
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Güneş, Ay ve Dünya’yı tasvir eden Google, Güneş tutulmasını ‘Ay’ın Dünya’nın önüne geçerek Dünya’yı sinirlendirmesi’ olarak anlattı.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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Ay, Güneş'le dünyanın arasında girdi ve Asya'nın bir bölümü gündüz saatlerinde karanlıkta kaldı.
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