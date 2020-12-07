Güneş'te son yılların en büyük patlaması meydana geldi
Dünya'nın yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı konumunda olan Güneş'te son yılların en büyük patlaması meydana geldi. Benzer büyüklükte bir patlama en son 3 yıl önce meydana gelmişti.
07 Aralık 2020 17:46
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Güneş'te son 3 yılın en büyük patlaması meydana geldi. Independent'ta yer alan habere göre, M4,4 (Orta büyüklükte patlama) büyüklüğündeki patlama morötesi ve X-ışını saçtı.
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Patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışını radyasyonu, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı.
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Güneş, geçtiğimiz dönemde genelde bunun gibi büyük patlamaları beraberinde getiren yeni bir döngüye girmişti.
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Uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin (Solar Cycle 25 Prediction Panel) yaptığı açıklamaya göre, yeni döngü, Aralık 2019’da başladı.
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Uzmanların tahminlerine göre 25. döngü, son 11 yıldır yaşadığımız koşullarla çok benzer seyredecek.
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Fizikçi Lisa Upton, 24'üncü döngünün son 100 yılda kaydedilen en zayıf döngü olduğunun altını çizdi.
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Bir sonraki Solar Maximum evresinin ise (Güneş’in en yüksek aktiviteye ulaştığı evre) 2025’te yaşanacağı tahmin ediliyor.
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