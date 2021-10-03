Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
03 Ekim 2021 10:53
15
Ünlü şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınma kararı aldı.
25
Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift Londra'ya gidiyor.
35
Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı.
45
Ünlü çift Londra'ya gidiyor Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra Çolakoğlu da Londra’da stüdyo açacak.
55
Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.
© Tüm hakları saklıdır.