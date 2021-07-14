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Gülşen, eleştirilere sessiz kalmadı: Ne giydiğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!

14 Temmuz 2021 10:15

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Alaçatı'daki konserinde giydiği kıyafet ile gündem olan Gülşen, konuyla ilgili eleştirilere yanıt verirken, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi..." dedi

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Ünlü şarkıcı Gülşen (45), konser yasaklarının ardından Çeşme'de dinleyicileriyle bir araya geldi. Gülşen'in sahnede giydiği kıyafet gündem oldu. 

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Gülşen, çok tartışılan kıyafeti sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.  Ünlü şarkıcı, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." dedi.

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Gülşen, sözlerini, "Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki; yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz." ifadeleriyle noktaladı.

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Gülşen, iki yıl önce de giydiği parıltılı elbisesiyle gündem olmuştu. O dönem konuyla ilgili açıklama yapan Gülşen, "Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız." demişti.

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