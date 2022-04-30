Gülse Birsel üniversite yıllarından fotoğrafını paylaştı: Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?
30 Nisan 2022 13:59
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Gülse Birsel üniversite yıllarından fotoğrafını paylaştı: Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?
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'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilerin hem senaristliğini hem de başrolünü üstlenen Gülse Birsel, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
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Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, paylaşımıyla geçmişi andı. Ünlü oyuncu yayınladığı karesine şu notu düştü:
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"Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme... (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)"