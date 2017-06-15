Gülmen ve Özakça'ya balonlu destek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 30 kişilik bir grup, Ankara'da OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen daha sonra başlatıkları açlık grevinin ardından bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya balon uçurarak destek verdi.
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Ayvalık Gezi Parkı'nda toplanan, kendilerini Emek ve Demokrasi Güçleri olarak tanıtan grup, dün işlerine geri dönme talebiyle 98 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için eylem yaptı
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Grup, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki eğitimci için 'Özgürlüğün simgesi' olarak üzerlerinde, 'Ayvalık sizinle', 'Nuriye ve Semih'e özgürlük', 'Gülmen ve Özakça grurumuzdur' yazılı balonları hepbirlikte gökyüzüne bıraktı.