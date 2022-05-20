Gülben Ergen, "Erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz" sorusuna yanıt verdi
20 Mayıs 2022 08:40
14
Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Bekarsınız, erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
24
Instagram'da 5,1 milyon takipçisi bulunan Ergen, bir takipçisinin "Yalnız bir kadın olduğum için ve kimseye muhtaç olmadığım için çok incittiler beni. Hala da devam ediyor" demesi üzerine benzer durumları yaşadığı belirterek, "En iyi bildiğim duygu. Bitmeyen bir sınav bu. Neden güçlüsün sınavı! Oysa bazen güçsüz olup, sırtımızı yaslamak en büyük ihtiyacımız" dedi.
34
Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" sorusunu da yanıtsız bırakmayarak "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" ifadelerini kullandı.