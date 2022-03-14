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Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine: Dondurma tavsiye ediyorum

14 Mart 2022 11:54

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Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine: Dondurma tavsiye ediyorum

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Ayakları için hesaplar açılan Ergen, bir takipçisinin "Ayaklarınızı yalamak isteyenler için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Ergen, “Dondurma tavsiye ediyorum :)” ifadesini kullandı.

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Ergen, "Sanat camiasında en yakın dostunuz kim?" sorusuna da Seda Sayan diyerek karşılık verdi.

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Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine: Dondurma tavsiye ediyorum

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