Güçlü kadın karakterlerin olduğu 10 dizi

Bazı diziler var ki en büyük özelliği ve izlenme sebebi harika kadın karakterleri. Güçlü kadın karakterleri ile sektöre damgasını vuran 10 dizi şu şekilde...
06 Mart 2021 13:07
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Game of Thrones - Tüm dünyaya damgasını vuran, milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones'un en büyük özelliklerinden biri kadın karakterlerin olaylara olan etkisi ve güçleriydi
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The Crown - 'Tarihe ayna tutan dizi' olarak adlandırılan dizi Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatıyor. Konu II. Elizabeth ve saray olunca güçlü kadınlar da elbette kaçınılmaz oluyor.
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House of Cards - 8,7'lik puanı ile listenin en üstlerinde yer bulan dizideki Claire Underwood, şüphesiz ki dizinin en ilgi çeken karakteri
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Big Little Lies - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz ve Laura Dern'i başrolde izlediğimiz dizi tam bir kadın dayanışması!
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The Handmaid's Tale - Margaret Atwood isimli yazarın 1985 tarihli romanından uyarlanarak bir dizi haline getirilen The Handmaid's Tale, dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizilerden biri.
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The Good Wife - Yayınlandığı 7 sezon boyunca başarıyı yakalayan The Good Wife, aldatılan, internete düşen skandal görüntülerle hayatı kabusa dönen eyalet savcısının eşi ve eski avukat olan Alicia Florrick'in mücadelesini anlatıyor.
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Gilmore Girls - Tam 7 sezon boyunca izleyici ile buluşan dizi, aralarında çok güçlü bir bağ olan anne-kızın her zorluğa beraber göğüs germesini anlatıyor.
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Orange Is the New Black - 7 sezon boyunca seyirci ile buluşan dizideki kadın karakterlerin yaşadıkları ve zorluklarla mücadele etme yöntemlerine hayran kalacaksınız
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The Bold Type - 4 sezondan oluşan The Bold Type, kariyer basamaklarını tırnakları ile kazıyarak tırmanan genç kadınların hikayesi ile size ilham kaynağı olacak!
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Sex and the City - Manhattan'da hayat, moda, seks, partiler, kariyer, ilişkiler ve bir aradayken şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek 4 yakın kız arkadaş (Kaynak: Mahmure)