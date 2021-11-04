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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' defilesinde ünlüler geçidi

Hollywood Bulvarı'nda, Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' adlı defilesi gerçekleştirildi

04 Kasım 2021 15:00

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Oscar için her yıl kırmızı halının serildiği Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nun dışı Gucci sayesinde açık hava podyumuna dönüştü.

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Renkli defileyi Billie Eilish, Miley Cyrus gibi ünlü isimler takip ederken Jared Leto, Macaulay Culkin ve Jodie Turner-Smith gibi isimler, 'Aşk Geçit Töreni' adlı podyum şovuna bizzat katılarak seyircilere sürpriz yaptı.

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Önceki gün Hollywood Bulvarı'nda, Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' adlı defilesi gerçekleştirildi.

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NTV'de yer alan habere göre, Aşk Geçit Töreni, Oscar için her yıl kırmızı halının serildiği Dolby Tiyatrosu'nun dışında gerçekleşti.

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Defileyle birlikte ünlü cadde, açık hava podyumuna dönüştü.

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Alessandro Michele, Mayıs 2020'de Gucci'nin geleneksel moda takvimini terk edeceğini, yılda iki kez kendi bağımsız şovlarını düzenleyeceklerini duyurmuştu.

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Bazı ünlüler, defileyi sadece izlemekle kalmayıp podyumda da yürüdü. O isimlerden biri Oscar'lı aktör Jared Leto idi.

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49 yaşındaki oyuncunun markayla özel bir bağlantısı da var. Lady Gaga ve Adam Driver'ın da rol aldığı, bu ay gösterime girecek olan olan House of Gucci filminde Paolo Gucci'yi oynadı.

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İngiliz oyucu Jodie Turner-Smith, tasarımcının yeni koleksiyonundan göz alıcı kırmızı ve yeşil tüylü bir palto giydi. Turner-Smith en çok Queen & Slim'daki rolüyle tanınıyor. Bu yılın başlarında Channel 5 için üç bölümlük bir dizide Anne Boleyn'i canlandırdı.

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Belki de podyumdaki en şaşırtıcı model, Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin'di. Kardeşi Kieran şu anda Emmy ödüllü dizi Succession'ın üçüncü sezonunda rol alırken, Culkin yetişkin hayatında biraz daha geri planda kalmayı tercih etti.

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Manşetlere konu olan bir karşılaşma, fotoğrafçılar için birlikte poz veren Gwyneth Paltrow ve Dakota Johnson arasında yaşandı. Paltrow, Coldplay'in solisti Chris Martin'in eski eşi, Grinin Elli Tonu oyuncusu Johnson ise simdiki sevgilisi. İkili sık sık birlikte görülmüyor, ancak defilede bir araya gelişleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Grammy adayı şarkıcı Phoebe Bridgers da defileye katıldı ve yılan derisi desenli çizmelerle tamamlanan gotik siyah kıyafetiyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yürüdü.

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' defilesinde ünlüler geçidi

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' defilesinde ünlüler geçidi

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' defilesinde ünlüler geçidi

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' defilesinde ünlüler geçidi

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden fotoğraflar:

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